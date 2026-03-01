Результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 1 марта, завершился 28-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 28-го тура АПЛ.
Пятница, 27 февраля:
«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» — 2:0.
Суббота, 28 февраля:
«Борнмут» — «Сандерленд» — 1:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» — 2:3;
«Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» — 5:2;
«Бёрнли» — «Брентфорд» — 3:4;
«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1.
Воскресенье, 1 марта:
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 2:1;
«Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ноттингем Форест» — 2:1;
«Арсенал» — «Челси» — 2:1.
Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал» (64).