Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Челестини оценил отсутствие Облякова и Мойзеса в матче с «Ахматом» из-за дисквалификаций

Челестини оценил отсутствие Облякова и Мойзеса в матче с «Ахматом» из-за дисквалификаций
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об отсутствии в составе полузащитника Ивана Облякова и защитника Мойзеса в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1), а также прокомментировал игру новичка Матеуса Рейса.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Команда достаточно много владела мячом и создала немало голевых моментов. Футболисты сделали на поле всё, что я от них хотел. Но всё это дало нам ноль очков. Нельзя сказать, что наличие Мойзеса или Облякова в составе дали бы нам эти недостающие для победы 5-10%. Например, очень хороший матч на левом фланге провёл Матеус Рейс. В такой игре не решают отдельные футболисты», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

Иван Обляков пропустил матч из-за перебора жёлтых карточек, а Мойзес из-за красной, полученной в предыдущем туре.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков.

Комментарии
