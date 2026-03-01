Результаты матчей 24-го тура чемпионата Германии по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 1 марта, завершился 24-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 28-го тура Бундеслиги:
Пятница, 27 февраля:
«Аугсбург» — «Кёльн» — 2:0.
Суббота, 28 февраля:
«Хоффенхайм» — «Санкт-Паули» — 0:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Унион» — 1:0;
«Байер» — «Майнц» — 1:1;
«Вердер» — «Хайденхайм» — 2:0;
«Боруссия» Дортмунд — «Бавария» — 2:3.
Воскресенье, 1 марта:
«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 4:0;
«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 2:0;
«Гамбург» — «РБ Лейпциг» — 1:2;
Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» (63).