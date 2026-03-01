Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 24-го тура чемпионата Германии по футболу — 2025/2026

Результаты матчей 24-го тура чемпионата Германии по футболу — 2025/2026
Комментарии

В воскресенье, 1 марта, завершился 24-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 28-го тура Бундеслиги:

Пятница, 27 февраля:

«Аугсбург» — «Кёльн» — 2:0.

Суббота, 28 февраля:

«Хоффенхайм» — «Санкт-Паули» — 0:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Унион» — 1:0;
«Байер» — «Майнц» — 1:1;
«Вердер» — «Хайденхайм» — 2:0;
«Боруссия» Дортмунд — «Бавария» — 2:3.

Воскресенье, 1 марта:

«Штутгарт» — «Вольфсбург» — 4:0;
«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 2:0;
«Гамбург» — «РБ Лейпциг» — 1:2;

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» (63).

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Матч сезона в Германии — феерия! «Боруссия» и «Бавария» забили пять, а решили всё на 87-й
Матч сезона в Германии — феерия! «Боруссия» и «Бавария» забили пять, а решили всё на 87-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android