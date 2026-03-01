«Рома» — «Ювентус»: Эван Н'Дика вывел вперёд хозяев поля на 54-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Рома» и «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза. Счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Защитник Эван Н'Дика вывел вперёд хозяев поля на 54-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник римской команды Уэсли Франса на 39-й минуте. Нападающий туринцев Шику Консейсау сравнял счёт на 47-й минуте.
После 26 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 50 очков и занимает четвёртое место. «Старая синьора» заработала 46 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Рома» сыграет с «Дженоа» 8 марта. За день до этого «Ювентус» встретится с «Пизой».
