Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» — «Ювентус»: Эван Н'Дика вывел вперёд хозяев поля на 54-й минуте

«Рома» — «Ювентус»: Эван Н'Дика вывел вперёд хозяев поля на 54-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Рома» и «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза. Счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Франса – 39'     1:1 Консейсау – 47'     2:1 Н'Дика – 54'     3:1 Мален – 65'     3:2 Бога – 78'     3:3 Гатти – 90+3'    

Защитник Эван Н'Дика вывел вперёд хозяев поля на 54-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник римской команды Уэсли Франса на 39-й минуте. Нападающий туринцев Шику Консейсау сравнял счёт на 47-й минуте.

После 26 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 50 очков и занимает четвёртое место. «Старая синьора» заработала 46 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Рома» сыграет с «Дженоа» 8 марта. За день до этого «Ювентус» встретится с «Пизой».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Рома» — «Ювентус». Голы остались в Лиге чемпионов
«Рома» — «Ювентус». Голы остались в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android