Главная Футбол Новости

Результаты матчей 24-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 24-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 1 марта, завершился 24-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 24-го тура Лиги 1:

27 февраля, пятница:

«Страсбург» — «Ланс» — 1:1.

28 февраля, суббота:

«Ренн» — «Тулуза» — 1:0;
«Монако» — «Анже» — 2:0;
«Гавр» — «Пари Сен-Жермен» — 0:1.

1 марта, воскресенье:

«Париж» — «Ницца» — 1:0;
«Метц» — «Брест» — 0:1;
«Лилль» — «Нант» — 1:0;
«Лорьян» — «Осер» — 2:2;
«Марсель» — «Лион» — 3:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 57 очков за 24 матча. На второй строчке располагается «Ланс» с 53 очками. Тройку замыкает «Лион», в активе которого 45 очков.

