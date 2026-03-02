Скидки
Главная Футбол Новости

«Думал, что мы это уже преодолели». Тренер «Челси» Росеньор — о красных карточках

«Думал, что мы это уже преодолели». Тренер «Челси» Росеньор — о красных карточках
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

«Результат меня опечалил. В нашей игре было много хорошего, но из-за двух стандартных положений это всё оказалось тщетно, как это было в матче с «Бёрнли» на прошлой неделе.

Красная карточка Педру Нету? Я уважаю предыдущего тренера команды Энцо Мареску. Не в моих правилах говорить, что было в клубе до меня, но со мной начинает происходить то же самое: думал, что мы это уже преодолели — в 10 матчах у нас не случилось ни одного удаления, а теперь это произошло дважды в двух играх. Мы должны с этим справиться, а ещё нам нужно поработать над стандартными положениями», — приводит слова Росеньора BBC.

«Челси» с 45 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

