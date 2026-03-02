Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Елагин: «Арсеналу» кровь из носу нельзя расслабляться и терять очки

Александр Елагин: «Арсеналу» кровь из носу нельзя расслабляться и терять очки
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился мнением об итогах 28-го тура английской Премьер-лиги.

«В очередной раз приходится смотреть АПЛ не полностью ввиду объективных обстоятельств. Донельзя обостряется ситуация внизу таблицы. Да, «Бёрнли» и «Вулверхэмптон» обречены, но вот за третью путёвку на понижение драчка будет убийственная. Из всей несчастной троицы («Вест Хэм Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур») игрой отличаются именно «молотобойцы». Нуну — тренер! Умеет строить игру. Но столько потеряно! Сейчас каждое очко на вес золота.

Что касается лидеров, тут придётся ждать их очной встречи в апреле. На мой взгляд, небольшой зазор преимущества у «канониров». Но у Пепа как у фокусника ещё немало джокеров в рукаве. «Арсеналу» кровь из носу нельзя расслабляться и терять очки. Да они и сами это отлично понимают. Что-то невероятное выдаёт «МЮ». Да и сумасшедший фарт сейчас на его стороне. И кубков нет. Грех этим не воспользоваться. Магуайр и Бруну явно перезагрузились и показывают сегодня свой лучший футбол», — написал Елагин в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android