Александр Елагин: «Арсеналу» кровь из носу нельзя расслабляться и терять очки

Российский комментатор Александр Елагин поделился мнением об итогах 28-го тура английской Премьер-лиги.

«В очередной раз приходится смотреть АПЛ не полностью ввиду объективных обстоятельств. Донельзя обостряется ситуация внизу таблицы. Да, «Бёрнли» и «Вулверхэмптон» обречены, но вот за третью путёвку на понижение драчка будет убийственная. Из всей несчастной троицы («Вест Хэм Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур») игрой отличаются именно «молотобойцы». Нуну — тренер! Умеет строить игру. Но столько потеряно! Сейчас каждое очко на вес золота.

Что касается лидеров, тут придётся ждать их очной встречи в апреле. На мой взгляд, небольшой зазор преимущества у «канониров». Но у Пепа как у фокусника ещё немало джокеров в рукаве. «Арсеналу» кровь из носу нельзя расслабляться и терять очки. Да они и сами это отлично понимают. Что-то невероятное выдаёт «МЮ». Да и сумасшедший фарт сейчас на его стороне. И кубков нет. Грех этим не воспользоваться. Магуайр и Бруну явно перезагрузились и показывают сегодня свой лучший футбол», — написал Елагин в телеграм-канале.