Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мечты сбываются». Черчесов вручил Акинфееву свою именную футболку

«Мечты сбываются». Черчесов вручил Акинфееву свою именную футболку
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов вручил голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву свою именную футболку сборной России после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами. «Ахмат» одержал победу в игре со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Мне недавно прислали, что, оказывается, у тебя в детстве была мечта неосуществимая. Я это увидел. Мечты сбываются. Носи на здоровье», — сказал Черчесов Акинфееву в видео, опубликованном пресс-службой «Ахмата».

Фото: соцсети ФК «Ахмат»

Фото: соцсети ФК «Ахмат»

Фото: соцсети ФК «Ахмат»

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Черчесов: жду болельщиков на стадионе! Они где-то попрятались или что?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android