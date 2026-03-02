«Мечты сбываются». Черчесов вручил Акинфееву свою именную футболку

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов вручил голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву свою именную футболку сборной России после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами. «Ахмат» одержал победу в игре со счётом 1:0.

«Мне недавно прислали, что, оказывается, у тебя в детстве была мечта неосуществимая. Я это увидел. Мечты сбываются. Носи на здоровье», — сказал Черчесов Акинфееву в видео, опубликованном пресс-службой «Ахмата».

Фото: соцсети ФК «Ахмат»

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.