«Ювентус» вырвал ничью в матче с «Ромой» на 90+3-й минуте, команды забили шесть голов

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Игра закончилась вничью счётом 3:3.

Счёт в матче открыл защитник римской команды Уэсли Франса на 39-й минуте. Нападающий туринцев Шику Консейсау сравнял счёт на 47-й минуте. Защитник Эван Н'Дика вывел вперёд хозяев поля на 54-й минуте. Форвард Дониэлл Мален забил третий гол римлян на 65-й минуте. Полузащитник Жереми Бога сократил отставание гостей на 78-й минуте. В конце встречи на 90+3-й минуте защитник Федерико Гатти вырвал ничью для «Ювентуса».

После 27 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 51 очко и занимает четвёртое место. «Старая синьора» заработала 47 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Рома» сыграет с «Дженоа» 8 марта. За день до этого «Ювентус» встретится с «Пизой».