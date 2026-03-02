«Марсель» победил «Лион», Обамеянг забил два гола, у Эндрика — ассистентский дубль

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жером Бризар. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо на третьей минуте. Голевую передачу в этом эпизоде сделал нападающий Эндрик. На 53-й минуте форвард хозяев Игор Пайшао сравнял счёт. На 76-й минуте нападающий Реми Имбер после передачи Эндрика забил второй мяч в ворота «Марселя». На 81-й минуте нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, а на 90+1-й минуте форвард оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:2.

После 24 матчей французского чемпионата «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды в активе 43 очка.

В следующем туре «Лион» в домашнем матче сыграет с «Парижем» 8 марта, а «Марсель» на день раньше на выезде встретится с «Тулузой».