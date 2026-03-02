Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсель — Лион, результат матча 1 марта 2026, счёт 3:2, 24-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» победил «Лион», Обамеянг забил два гола, у Эндрика — ассистентский дубль
Комментарии

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жером Бризар. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 2
Лион
Лион
0:1 Толиссо – 3'     1:1 Пайшао – 53'     1:2 Имбер – 76'     2:2 Обамеянг – 81'     3:2 Обамеянг – 90+1'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо на третьей минуте. Голевую передачу в этом эпизоде сделал нападающий Эндрик. На 53-й минуте форвард хозяев Игор Пайшао сравнял счёт. На 76-й минуте нападающий Реми Имбер после передачи Эндрика забил второй мяч в ворота «Марселя». На 81-й минуте нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, а на 90+1-й минуте форвард оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:2.

После 24 матчей французского чемпионата «Лион» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды в активе 43 очка.

В следующем туре «Лион» в домашнем матче сыграет с «Парижем» 8 марта, а «Марсель» на день раньше на выезде встретится с «Тулузой».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Монако» победил «Анже» в матче 24-го тура Лиги 1, у Головина голевая передача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android