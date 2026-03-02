Тренер «МЮ» Кэррик: мы немного сбились с ритма в начале матча с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил победу своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Доволен ли я характером, который проявила наша команда? Это, пожалуй, самое важное, что мы вынесли из этой игры. Думаю, мы впервые оказались в такой ситуации перед перерывом [когда команда уступает в счёте], но, на мой взгляд, мы немного сбились с ритма в начале, а соперник вошёл в игру хорошо, надо ему отдать должное.

Примерно через 20 минут игра начала складываться в нашу пользу, мы закончили первый тайм более уверенно. В перерыве говорили, как реагировать в подобных ситуациях, проявляя свою силу и веру в себя. Футбол порой бывает сложным, эта лига тоже непроста, поэтому не всегда всё будет складываться так, как хотелось бы, но то, как мы вернулись во втором тайме и переломили ход игры в свою пользу, это для меня самое главное», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».