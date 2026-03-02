Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Были беззубыми и безвольными». Семшов — о матче «Динамо» с «Крыльями»

«Были беззубыми и безвольными». Семшов — о матче «Динамо» с «Крыльями»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мыслями об игре «Крыльев Советов» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Блео-голубые разгромили соперника со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«На футбольном поле была только одна команда. Динамовцы в хорошем состоянии подошли к этой встрече и понимали, что нужно брать с места в карьер. Судя по игре, самарцы ещё не отошли от предсезонных игр и не переключились на официальный сезон. «Крылья» были беззубыми и безвольными. Посмотрите, как качественно «Балтика» в этом туре связала более мастеровитых футболистов «Зенита», не давая зенитовцам почти ничего сделать. А «Крылья» оставляли «Динамо» полную свободу на поле», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды 17 набранных очков.

Материалы по теме
Какие команды выстреливали весной, завалив осень? 7 примеров для «Динамо»
Какие команды выстреливали весной, завалив осень? 7 примеров для «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android