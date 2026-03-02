«Были беззубыми и безвольными». Семшов — о матче «Динамо» с «Крыльями»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мыслями об игре «Крыльев Советов» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Блео-голубые разгромили соперника со счётом 4:0.

«На футбольном поле была только одна команда. Динамовцы в хорошем состоянии подошли к этой встрече и понимали, что нужно брать с места в карьер. Судя по игре, самарцы ещё не отошли от предсезонных игр и не переключились на официальный сезон. «Крылья» были беззубыми и безвольными. Посмотрите, как качественно «Балтика» в этом туре связала более мастеровитых футболистов «Зенита», не давая зенитовцам почти ничего сделать. А «Крылья» оставляли «Динамо» полную свободу на поле», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 19 матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды 17 набранных очков.