Юран назвал причину неудач клубов РПЛ с иностранными тренерами после зимней паузы

Российский тренер Сергей Юран поделился мыслями о проблеме клубов Российской Премьер-Лиги, которых тренируют иностранные специалисты, связанных с подготовкой команд после зимней паузы.

— Российские тренеры знакомы с этой паузой большой. ЦСКА феерил в Зимнем кубке РПЛ и выиграл трофей, но я не следил за ними. Однако в прошедшем матче грозненский клуб был лучше готов физически, лучше вёл единоборства. Где у нас тренируют иностранные тренеры? ЦСКА, «Рубин»…

— На что вы намекаете? Что иностранным тренерам сложнее готовить российские команды во время паузы?

— Они не знакомы с этой паузой. Как они будут объяснять? Нужно «повариться» в этой паузе с командой, пройти сборы, наделать ошибок и уже более‑менее подходить к первым играм, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 19-го тура ЦСКА с Фабио Челестини проиграл «Ахмату» (0:1), а казанский «Рубин» под руководством Франка Артиги — махачкалинскому «Динамо» (1:2).