Главная Футбол Новости

Юран выделил одного из лучших полузащитников России

Комментарии

Известный российский тренер Сергей Юран поделился мыслями о полузащитнике ЦСКА Дмитрии Баринове, выделив его среди других игроков этого амплуа в Российской Премьер-Лиге.

«Баринов — один из лучших футболистов в России на своей позиции за счёт своей самоотдачи и желания. Он никогда не отличался суперпередачей, которую он может сделать, но он работяга, может подобрать мяч, хорошо обороняться», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Баринов – воспитанник академии «Локомотива». Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провёл за «Локо» 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка. Минувшей зимой он перешёл в ЦСКА и подписал контракт с армейцами до лета 2029 года.

