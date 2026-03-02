Скидки
Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил вводить красную карточку футболистам, которые прикрывают рот руками или одеждой во время конфликтов на поле.

«Игроки, прибегающие к подобным жестам, явно пытаются скрыть сказанное. Очевидно, они осознают, что произносят недопустимое. Когда человек прикрывает рот, значит, ему есть что скрывать. Мы обязаны реагировать решительно, принимая эффективные меры против проявлений расизма. Однако важно учитывать обстоятельства происшествия. Человек в состоянии эмоционального всплеска способен допустить ошибку, за которую впоследствии искренне раскаивается. Поэтому нам следует рассмотреть возможность смягчения наказания для тех, кто публично принесёт извинения», — приводит слова Инфантино Sky News.

Кроме того, президент ФИФА выступил с инициативой уменьшить минимальный срок дисквалификации за дискриминационные высказывания до пяти матчей при условии публичного признания вины игроком.

Дискуссия вокруг идеи ужесточения наказания возникла после стыковой игры за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и испанским «Реалом». Во время матча нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пожаловался судье, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной, прикрывая лицо футболкой. Сам Престианни отрицал расовые оскорбления, однако признался, что допускал некорректные выражения. Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил игрока «Бенфики» от следующего матча.

ФИФА и IFAB согласовали новое правило после инцидента с Винисиусом и Престианни — AS
