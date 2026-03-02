Скидки
Орландо Сити — Интер Майами, результат матча 2 марта 2026, счёт 2:4, МЛС, Лионель Месси

«Интер Майами» отыгрался с 0:2 и одолел «Орландо Сити». Лионель Месси оформил дубль
Комментарии

Утром, 2 марта, на стадионе «Эксплория» в Орландо (США) прошёл очередной матч регулярного сезона МЛС между «Орландо Сити» и «Интер Майами». Гости выиграли встречу со счётом 4:2. Отметим, по ходу матча хозяева поля вели со счётом 2:0.

США — Major League Soccer . МЛС
02 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Пашалич – 18'     2:0 Охеда – 24'     2:1 Сильветти – 49'     2:2 Месси – 57'     2:3 Сеговия – 85'     2:4 Месси – 90'    
Удаления: Guske – 88' / нет

Голами в составе победителей отметились Матео Сильветти, Теласко Сеговия (1+2) и Лионель Месси (дубль). У хозяев авторами мячей стали Марко Пашалич и Мартин Охеда.

Известный полузащитник «цапель» Родриго Де Пауль провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Форвард Луис Суарес не был в заявке на матч.

В следующем матче МЛС «Орландо» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Сити» 7 марта, а «Интер Майами» отправится в гости к «Ди-Си Юнайтед» 8 марта.

Месси посетит Белый дом и встретится с Трампом на следующей неделе — The Athletiс
