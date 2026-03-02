«Интер Майами» отыгрался с 0:2 и одолел «Орландо Сити». Лионель Месси оформил дубль

Утром, 2 марта, на стадионе «Эксплория» в Орландо (США) прошёл очередной матч регулярного сезона МЛС между «Орландо Сити» и «Интер Майами». Гости выиграли встречу со счётом 4:2. Отметим, по ходу матча хозяева поля вели со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Матео Сильветти, Теласко Сеговия (1+2) и Лионель Месси (дубль). У хозяев авторами мячей стали Марко Пашалич и Мартин Охеда.

Известный полузащитник «цапель» Родриго Де Пауль провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Форвард Луис Суарес не был в заявке на матч.

В следующем матче МЛС «Орландо» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Сити» 7 марта, а «Интер Майами» отправится в гости к «Ди-Си Юнайтед» 8 марта.