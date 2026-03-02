«Интер Майами» отыгрался с 0:2 и одолел «Орландо Сити». Лионель Месси оформил дубль
Поделиться
Утром, 2 марта, на стадионе «Эксплория» в Орландо (США) прошёл очередной матч регулярного сезона МЛС между «Орландо Сити» и «Интер Майами». Гости выиграли встречу со счётом 4:2. Отметим, по ходу матча хозяева поля вели со счётом 2:0.
США — Major League Soccer . МЛС
02 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Пашалич – 18' 2:0 Охеда – 24' 2:1 Сильветти – 49' 2:2 Месси – 57' 2:3 Сеговия – 85' 2:4 Месси – 90'
Удаления: Guske – 88' / нет
Голами в составе победителей отметились Матео Сильветти, Теласко Сеговия (1+2) и Лионель Месси (дубль). У хозяев авторами мячей стали Марко Пашалич и Мартин Охеда.
Известный полузащитник «цапель» Родриго Де Пауль провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Форвард Луис Суарес не был в заявке на матч.
В следующем матче МЛС «Орландо» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Сити» 7 марта, а «Интер Майами» отправится в гости к «Ди-Си Юнайтед» 8 марта.
Комментарии
- 2 марта 2026
-
05:35
-
05:32
-
04:05
-
03:42
-
02:58
-
01:36
-
00:53
-
00:52
-
00:49
-
00:37
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:13
-
00:08
- 1 марта 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:58
-
22:48
-
22:37
-
22:30
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:00