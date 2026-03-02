Скидки
«Арсенал» повторил рекорд АПЛ по голам после стандартов

«Арсенал» дважды отличился после угловых в матче 28-го тура АПЛ против «Челси».

Счёт был открыт на 21-й минуте. После навеса Букайо Сака к дальней штанге Габриэл Магальяйнс выиграл верх и сбросил мяч на Вильяма Салиба. Тот пробил по воротам, а после рикошета от Мамаду Сарр мяч оказался в сетке. В протоколе гол записали на Салиба.

В середине второго тайма, на 66-й минуте, хозяева вновь использовали стандарт. После подачи Деклан Райс с угла поля голкипер Роберт Санчес ошибся на выходе, чем воспользовался Юрриен Тимбер, отправив мяч в ворота.

Таким образом, лондонцы довели количество голов после стандартных положений в нынешнем сезоне Премьер-лига до 16 и повторили рекорд турнира. Ранее такого показателя добивались «Олдхэм Атлетик» (1992/93), «Вест Бромвич Альбион» (2016/17), а также сам «Арсенал» в кампании-2023/24.

Фанаты «Челси» спели про Абрамовича на акции против руководства

