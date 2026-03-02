Скидки
Бруну Фернандеш отреагировал на волевую победу «МЮ» над «Кристал Пэлас»

Комментарии

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 28-го тура Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4'     1:1 Фернандеш – 57'     2:1 Шешко – 65'    
Удаления: нет / Лакруа – 56'

«Это очень важная победа. Мы уступали в счёте и должны были проявить характер. Мы немного медленно работали с мячом, но главное – три очка, и именно это было нашей целью.

Предстоит ещё много матчей, и важно не думать, что мы уже там, где должны быть. Нам нужно набрать как можно больше очков», – сказал Бруну для Sky Sports.

Во вчерашнем матче португалец записал в свой актив гол с пенальти и результативную передачу на Беньямина Шешко.

