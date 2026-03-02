Бруну Фернандеш отреагировал на волевую победу «МЮ» над «Кристал Пэлас»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 28-го тура Премьер-лиги.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4' 1:1 Фернандеш – 57' 2:1 Шешко – 65'
Удаления: нет / Лакруа – 56'
«Это очень важная победа. Мы уступали в счёте и должны были проявить характер. Мы немного медленно работали с мячом, но главное – три очка, и именно это было нашей целью.
Предстоит ещё много матчей, и важно не думать, что мы уже там, где должны быть. Нам нужно набрать как можно больше очков», – сказал Бруну для Sky Sports.
Во вчерашнем матче португалец записал в свой актив гол с пенальти и результативную передачу на Беньямина Шешко.
