Бруну Фернандеш отреагировал на волевую победу «МЮ» над «Кристал Пэлас»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 28-го тура Премьер-лиги.

«Это очень важная победа. Мы уступали в счёте и должны были проявить характер. Мы немного медленно работали с мячом, но главное – три очка, и именно это было нашей целью.

Предстоит ещё много матчей, и важно не думать, что мы уже там, где должны быть. Нам нужно набрать как можно больше очков», – сказал Бруну для Sky Sports.

Во вчерашнем матче португалец записал в свой актив гол с пенальти и результативную передачу на Беньямина Шешко.

