Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан порвал крестообразные связки

«Боруссия Дортмунд» сообщила, что капитан команды Эмре Джан получил разрыв передней крестообразной связки левого колена во время матча Бундеслига против «Бавария» (2:3).

Ожидается, что футболист пропустит длительное время.

Спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель прокомментировал ситуацию: «Травма Эмре – очень неприятное событие не только для него, но и для всего клуба. Он наш капитан, всегда ставит себя на службу команде и является важной частью клуба. В ближайшие месяцы Эмре получит нашу полную поддержку для полного восстановления», – сказал Кель клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне Джан провёл 16 матчей и забил 3 гола.

Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки