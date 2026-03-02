Скидки
Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан порвал крестообразные связки

Комментарии

«Боруссия Дортмунд» сообщила, что капитан команды Эмре Джан получил разрыв передней крестообразной связки левого колена во время матча Бундеслига против «Бавария» (2:3).

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шлоттербек – 26'     1:1 Кейн – 54'     1:2 Кейн – 70'     2:2 Свенссон – 83'     2:3 Киммих – 87'    

Ожидается, что футболист пропустит длительное время.

Спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель прокомментировал ситуацию: «Травма Эмре – очень неприятное событие не только для него, но и для всего клуба. Он наш капитан, всегда ставит себя на службу команде и является важной частью клуба. В ближайшие месяцы Эмре получит нашу полную поддержку для полного восстановления», – сказал Кель клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне Джан провёл 16 матчей и забил 3 гола.

Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки

