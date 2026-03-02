«Его карьера в «Бенфике» и со мной будет закончена». Моуриньо — о расистском скандале в ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о ситуации с отстранением полузащитника Джанлуки Престианни из-за расследования эпизода с участием вингера мадридцев Винисиуса Жуниора.

– Что вы скажете о поездке Судакова на выездной матч против «Реала» и использовании Ивановича на левом фланге?

– Я отвечу на вопрос, но сначала должен сказать, что обычно предвижу те вопросы, которые вы мне задаёте, и сегодня ожидал других. Поэтому, опережая, заявляю: я решительно осуждаю любые проявления дискриминации, предвзятости и невежества. Также советую всем прочитать Всеобщую декларацию прав человека и подчёркиваю, что критика больше характеризует того, кто её высказывает, чем того, кого критикуют.

– Чего вы ожидаете от игроков в плане поведения? Как вы реагируете на критику, которая обвиняет вас в том, что вы избегали разговора о расизме, в частности со стороны тренера «Реала»?

– Я люблю Альваро и буду продолжать его любить, но считаю, что именно я принял правильное решение, а не он. Я вспомнил об этом на пресс-конференции в Мадриде, когда меня спросили о заявлениях Альваро и одного игрока относительно обвинений против Престианни и защиты футболиста «Реала». И тогда я сказал: «Хочу быть равноудалённым, никого не защищать и никого не атаковать». Ранее я даже использовал формулировку: «Не хочу надевать ни красную футболку «Бенфики», ни белую «Реала». Я хочу быть беспристрастным в деле, которое может иметь серьёзные последствия».

То, что я говорил о трате десяти минут на чтение Декларации, касается презумпции невиновности. Как гражданин я человек, который осуждает любые проявления предвзятости или глупости, и говорю: я это сделал, а другие – нет. Если, повторю ещё раз, мой игрок не соблюдал эти принципы, которые являются моими и принципами «Бенфики», его карьера с тренером Моуринью и в клубе «Бенфика» закончится.

Я не великий учёный, но и не невежда: презумпция невиновности – это право. Если хотите, чтобы я двадцать раз повторил, что осуждаю дискриминацию, я повторю.

Но я продолжаю говорить «если». К сожалению, УЕФА, чтобы отстранить игрока от матча, нашёл статью как основание для его отстранения, но не добавил того «если», которое должен был. Если игрок действительно виноват, я больше не буду смотреть на него так, как смотрел раньше, и для меня всё будет закончено. Но сначала нужно учесть много «если», – сказал Моуринью в интервью А Вola.

Первая встреча завершилась победой «Реала» (1:0) и была приостановлена на десять минут после жалоб Винисиуса. После этого УЕФА начала расследование и временно отстранил Престианни. В ответном матче «Бенфика» уступила 1:2 и покинула турнир.

