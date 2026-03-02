Скидки
Тренер сборной Германии сообщил, что примет непопулярные решения по составу на ЧМ

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман сообщил в комментарии для Kicker, что некоторые футболисты, являющиеся стабильными игроками основы в своих клубах, не будут вызваны на чемпионат мира.

«В целом самое большое влияние, которое тренер сборной может оказать, — это выбор состава. Всё дело в том, кто лучше всего подходит друг другу.

Будут решения — могу уже сейчас это раскрыть — которые, вероятно, не встретят большого понимания. Ни со стороны игроков, ни со стороны широкой общественности. Потому что, возможно, футболист, который не планируется в нашем стартовом составе, является игроком основы и ключевой фигурой в своём клубе», — сказал Нанельсман.

Чемпионат мира по футболу 2026 состоится с 11 июня по 19 июля.

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам

