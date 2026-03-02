Фабрицио Романо сделал инсайд о главном тренере «Манчестер Юнайтед»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новостями о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика.

«Могу сказать, что неделя за неделей ощущение вокруг Кэррика становится всё более позитивным. Это не означает, что уже всё решено относительно будущего и постоянного главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года. Времени ещё достаточно, пока рано делать окончательные выводы.

Но в «Манчестер Юнайтед» — и когда я говорю «Манчестер Юнайтед», я имею в виду владельцев, совладельцев, руководство и саму команду — атмосфера в раздевалке отличная. Игроки очень довольны Майклом Кэрриком. В клубе чувствуют, что у Кэррика есть реальные шансы остаться постоянным главным тренером», — отметил Романо у себя в подкасте.

По его словам, изначально план клуба заключался в том, чтобы дать Кэррику возможность проявить себя, параллельно рассматривая других кандидатов. Но благодаря результативной работе и победам тренер укрепляет свои позиции внутри клуба. «Повторюсь, решение ещё не принято — это лишь ощущение внутри клуба, которое усиливается каждую неделю. Но сейчас у Кэррика есть свой шанс. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше. И, конечно, поздравления Майклу Кэррику», — добавил журналист.

Под руководством Кэррика «МЮ» выиграл шесть матчей из семи.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона