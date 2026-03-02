Скидки
«Кого-то мог бы заменить в «Зените» — бутылочки поподавать». Бардачёв — о словах Аршавина

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», прокомментировал лесные слова Андрея Аршавина в свой адрес.

— Недавно он сказал, что ты уже сейчас можешь кого-то заменить в «Зените». Приятно такое слышать?
— Я не видел. Кого-то я бы и мог заменить, посидеть на скамеечке, поподавать бутылочки (улыбается).

— Не считаешь, что справился бы?
— Я должен так считать, хочется так думать, но как будет — не знаю. Шанса такого не предоставлялось, если будет — посмотрим, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В текущем сезоне Бардачёв провёл за «Урал» 18 игр в Первой лиге и забил четыре гола.

