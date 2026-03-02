Лучано Спаллетти отреагировал на спасение «Ювентуса» с «Ромой» и назвал цель на сезон

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти заявил, что делает всё возможное, чтобы туринская команда финишировала в первой четвёрке чемпионата Италии. Вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» со счётом 3:3 в матче 27-го тура.

«Мои парни отыгрались со счета 1:3. Это самый лучший сигнал, который команда может передать тренеру в подобной ситуации. Я все силы отдаю ради завоевания четвёртой позиции. Нужно верить в себя. Нам помогают наши болельщики. Когда они рядом с нами, всё становится менее напряжённым», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука ди Марцио.

В турнирной таблице «Рома» занимает четвёртое место с 51 очком, «Ювентус» идёт шестым, набрав 47 баллов.

