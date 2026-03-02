Лучано Спаллетти отреагировал на спасение «Ювентуса» с «Ромой» и назвал цель на сезон
Поделиться
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти заявил, что делает всё возможное, чтобы туринская команда финишировала в первой четвёрке чемпионата Италии. Вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» со счётом 3:3 в матче 27-го тура.
Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Франса – 39' 1:1 Консейсау – 47' 2:1 Н'Дика – 54' 3:1 Мален – 65' 3:2 Бога – 78' 3:3 Гатти – 90+3'
«Мои парни отыгрались со счета 1:3. Это самый лучший сигнал, который команда может передать тренеру в подобной ситуации. Я все силы отдаю ради завоевания четвёртой позиции. Нужно верить в себя. Нам помогают наши болельщики. Когда они рядом с нами, всё становится менее напряжённым», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука ди Марцио.
В турнирной таблице «Рома» занимает четвёртое место с 51 очком, «Ювентус» идёт шестым, набрав 47 баллов.
Неблагоприятные условия перед матчем «Будё-Глимт» — «Ювентус»
Комментарии
- 2 марта 2026
-
08:36
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:55
-
07:25
-
07:05
-
06:45
-
06:00
-
05:48
-
05:44
-
05:35
-
05:32
-
04:05
-
03:42
-
02:58
-
01:36
-
00:53
-
00:52
-
00:49
-
00:37
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:13
-
00:08
- 1 марта 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:20