Лучано Спаллетти отреагировал на спасение «Ювентуса» с «Ромой» и назвал цель на сезон

Лучано Спаллетти отреагировал на спасение «Ювентуса» с «Ромой» и назвал цель на сезон
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти заявил, что делает всё возможное, чтобы туринская команда финишировала в первой четвёрке чемпионата Италии. Вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» со счётом 3:3 в матче 27-го тура.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Франса – 39'     1:1 Консейсау – 47'     2:1 Н'Дика – 54'     3:1 Мален – 65'     3:2 Бога – 78'     3:3 Гатти – 90+3'    

«Мои парни отыгрались со счета 1:3. Это самый лучший сигнал, который команда может передать тренеру в подобной ситуации. Я все силы отдаю ради завоевания четвёртой позиции. Нужно верить в себя. Нам помогают наши болельщики. Когда они рядом с нами, всё становится менее напряжённым», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука ди Марцио.

В турнирной таблице «Рома» занимает четвёртое место с 51 очком, «Ювентус» идёт шестым, набрав 47 баллов.

