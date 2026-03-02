Скидки
Месси потроллил тренера «Орландо» жестом с предложением оставить ему свой автограф
Звёздный нападающий Лионель Месси ответил тренеру «Орландо Сити» после камбэка «Интер Майами» в матче МЛС.

США — Major League Soccer . МЛС
02 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Пашалич – 18'     2:0 Охеда – 24'     2:1 Сильветти – 49'     2:2 Месси – 57'     2:3 Сеговия – 85'     2:4 Месси – 90'    
Удаления: Guske – 88' / нет

В перерыве «Орландо Сити» вёл 2:0, когда наставник хозяев Оскар Пареха подошёл к Месси и сказал ему несколько слов. Как показалось, аргентинец остался недоволен комментариями соперника.

В концовке матча Месси забил со штрафного и закрепил камбэк — 4:2 в пользу «Интер Майами». После гола он посмотрел на скамейку «Орландо» и показал жест, как бы спрашивая тренера, хочет ли тот получить автограф.

Фото: Скрин с трансляции

Напомним, в данном матче Месси отметился дублем. Оба гола пришлись на второй тайм.

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон

«Интер Майами» отыгрался с 0:2 и одолел «Орландо Сити». Лионель Месси оформил дубль
