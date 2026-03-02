Видео: Лионель Месси забил 70-й гол прямым ударом со штрафного

37-летний аргентинский нападающий и капитан клуба американской МЛС «Интер Майами» Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2). На 90-й минуте игры Месси поразил ворота хозяев поля потрясающим ударом примерно с 25 метров.

Аргентинец идеально обвёл стенку, и мяч нырнул в самый угол. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного забитого мяча звёздного форварда.

ВИДЕО

Данный мяч стал для аргентинца 70-м в карьере, забитым таким образом. Больше 38-летнего футболиста со штрафных забил только экс-полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано (77). Отметим, для аргентинца это второй мяч в сезоне-2026 МЛС в двух матчах.