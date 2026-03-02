Скидки
В «Динамо» объяснили низкую активность в зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мыслями об активности бело-голубых в зимнее трансферное окно.

— У «Динамо» были задачи на зимнее трансферное окно, они выполнены. У нас возникли критические позиции: в каком-то случае мы продлили футболиста, в каком-то — приобрели. У нас в целом большое количество игроков в заявке, травмированные возвращаются — вышел Артур, ожидаем Чавеса, вернулись Глебов, Миранчук, Гладышев. На каждую позицию у нас по два игрока есть. Но, естественно, летом будем рассматривать усиление.

— Как много изменений в составе просил Гусев?
— Это лучше спросить у него. В моём понимании, всё, что мы делали, было согласовано с ним. У нас общее видение, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 19 матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

