Матвей Бардачёв: самый сильный футболист в «Зените» — Вендел. Нет слабых мест у человека

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», назвал самого сильного футболиста сине-бело-голубых.

— Самый сильный футболист, которого ты увидел в «Зените»?
— Наверное, Вендел. Когда он спиной, у него невозможно мяч отобрать, да и вообще — в какой бы позиции ни был, всегда выйдет победителем. Без шансов. Он резкий, выносливый, на мяче хорош, нет слабых сторон у человека, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В текущем сезоне Бардачёв провёл за «Урал» 18 игр в Первой лиге и забил четыре гола. В активе Вендела один забитый мяч и три результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах за санкт-петербургский клуб.

Полное интервью с Матвеем Бардачёвым читайте на «Чемпионате» позже.
