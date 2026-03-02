Скидки
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 2 марта

Сегодня, 2 марта, пройдёт заключительный матч 22-го тура Лиги Pari — второго по силе российского дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием Первой лиги на 2 марта.

Расписание матчей Первой лиги на 2 марта:

19:30. «Родина» – «Шинник».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» из Екатеринбурга (41 очко). В топ-4 также входят московская «Родина» (36) и костромской «Спартак». На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
