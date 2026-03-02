Экс-президент «Барселоны» Лапорта прыгал под заряд «Кто не скачет, тот мадридиста»
Последний президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал кричалку болельщиков с упоминанием мадридского «Реала» по ходу игры 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Кроме того, бывший глава клуба также показал оскорбительный во многих странах жест «по локоть». Об этом сообщает Esport3 в социальной сети X.
Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28' 2:0 Ямаль – 37' 2:1 Гейе – 49' 3:1 Ямаль – 69' 4:1 Левандовски – 90+1'
Напомним, 9 февраля 2026 года Лапорта подал в отставку с поста президента «Барселоны», чтобы баллотироваться на новых выборах 15 марта 2026 года.
По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы опережают преследующий их «Реал» на четыре очка, однако «сливочные» провели на одну игру меньше.
