Экс-президент «Барселоны» Лапорта прыгал под заряд «Кто не скачет, тот мадридиста»

Последний президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал кричалку болельщиков с упоминанием мадридского «Реала» по ходу игры 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Кроме того, бывший глава клуба также показал оскорбительный во многих странах жест «по локоть». Об этом сообщает Esport3 в социальной сети X.

Напомним, 9 февраля 2026 года Лапорта подал в отставку с поста президента «Барселоны», чтобы баллотироваться на новых выборах 15 марта 2026 года.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы опережают преследующий их «Реал» на четыре очка, однако «сливочные» провели на одну игру меньше.