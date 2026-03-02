Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоится заключительный матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 2 марта (время московское):

15:00. «Сочи» — «Спартак».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка по итогам 19 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (14).

Самые титулованные футбольные клубы России: