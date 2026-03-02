Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не заслуживали поражения». Дзагоев подвёл итоги матча ЦСКА с «Ахматом»

«Не заслуживали поражения». Дзагоев подвёл итоги матча ЦСКА с «Ахматом»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал поражение армейской команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Не заслуживали поражения, но и на победу не наиграли. Видно было, что поле тяжёлое. Отрезками играли неплохо, моменты были хорошие, но не хватало Облякова. Данилова с дебютом!» — написал Алан Дзагоев в своём телеграм-канале.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android