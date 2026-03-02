«Не заслуживали поражения». Дзагоев подвёл итоги матча ЦСКА с «Ахматом»

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал поражение армейской команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1).

«Не заслуживали поражения, но и на победу не наиграли. Видно было, что поле тяжёлое. Отрезками играли неплохо, моменты были хорошие, но не хватало Облякова. Данилова с дебютом!» — написал Алан Дзагоев в своём телеграм-канале.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.