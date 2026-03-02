Скидки
«Способен создавать моменты, как никто другой». Маскерано — о дубле Месси в матче МЛС

Комментарии

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о дубле нападающего своей команды Лионеля Месси в матче регулярного сезона МЛС с «Орландо Сити». «Интер Майами» одержал победу со счётом 4:2.

США — Major League Soccer . МЛС
02 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Пашалич – 18'     2:0 Охеда – 24'     2:1 Сильветти – 49'     2:2 Месси – 57'     2:3 Сеговия – 85'     2:4 Месси – 90'    
Удаления: Guske – 88' / нет

«Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Он лидер, и как лидер он вдохновляет других, но и ему самому часто нужно вдохновение.

Когда он атаковал, у него было больше вариантов, и, имея столько возможностей, он, безусловно, способен создавать моменты, как никто другой. Именно это позволило нам переломить ход игры», — приводит слова Маскерано ESPN.

После двух матчей чемпионата МЛС «Интер Майами» набрал три очка и располагается на 18-й строчке турнирной таблицы.

