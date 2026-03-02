«Способен создавать моменты, как никто другой». Маскерано — о дубле Месси в матче МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о дубле нападающего своей команды Лионеля Месси в матче регулярного сезона МЛС с «Орландо Сити». «Интер Майами» одержал победу со счётом 4:2.

«Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Он лидер, и как лидер он вдохновляет других, но и ему самому часто нужно вдохновение.

Когда он атаковал, у него было больше вариантов, и, имея столько возможностей, он, безусловно, способен создавать моменты, как никто другой. Именно это позволило нам переломить ход игры», — приводит слова Маскерано ESPN.

После двух матчей чемпионата МЛС «Интер Майами» набрал три очка и располагается на 18-й строчке турнирной таблицы.