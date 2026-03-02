Защитник «Урала» Бардачёв объяснил свою высокую результативность в Первой лиге

Защитник «Урала» Матвей Бардачёв объяснил свою высокую результативность в Лиге Pari (Первой лиге) в текущем сезоне.

— Просто так получается, что меня находят, а я оказываюсь там, где нужно. Радостно, если забиваю, но отношусь к этому без фанатизма. Мне ещё кажется, что тренеры не смотрят на результативность центрального защитника. Лучше сыграть «на ноль», нежели я забью гол, а команда пропустит два.

— То есть это не наработанные моменты?

— Скорее стечение обстоятельств. У нас что в «Урале», что в сборной есть какие-то наработки — кто и где должен находиться. Ты должен просто прибежать туда и оказаться на мяче первее соперника. Так и получилось несколько раз, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В текущем сезоне Бардачёв провёл за «Урал» 18 игр в Первой лиге и забил четыре гола.