Жена игрока «Спартака» Наиля Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми

Алина Умярова, жена полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова, рассказала, что не может вылететь из ОАЭ после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанёс удары по военным базам США в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

«Ночью были слышны взрывы, уснуть нормально не получалось. Хочется домой… Очень неприятно оказаться в такой ситуации на неопределённый срок, да ещё и с детьми. Хорошо, что вчера удалось найти и забрать наш багаж с аэропорта (там было нереальное количество чемоданов, стоявших вперемешку). Обязательно прикрепляйте опознавательные бирки, без них я бы чемоданы не нашла… И очень повезло, что мы вылетали с Абу-Даби, там было не так много людей. Заселились в один из ближайших от аэро отелей. Отель просто полнейший. Нет никакой информации о том, когда мы сможем вернуться домой…

Остаётся только ждать. Ночью приходили очень громкие экстренные сообщения о том, что нужно быть подальше от окон и уйти в укрытие. Каждый раз сердце уходит в пятки от этих нереально громких уведомлений...» – написала Умярова в социальных сетях.