«Точно ли дело в доверии к ТВ-картинке?» Генпродюсер «Матч ТВ» — о судействе в РПЛ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о судейских проблемах по ходу игр 19-го тура Мир РПЛ и предоставленных в связи с ними ТВ-картинок.

«С удивлением читаю появившиеся одновременно комментарии о том, что разговоры о судействе в РПЛ, которые появлялись после каждого матча этого тура, были именно из-за качества картинки основного вещателя. Игра футбол насчитывает уже не одно десятилетие, и такой инструмент, как VAR, появился лишь в сезоне-2018/2019. До этого все полагались на профессионализм судейского корпуса. Базово инструмента просмотра спорных эпизодов в профессии судьи не предполагалось.

Перед началом каждого сезона идёт процесс утверждения съёмочных позиций с клубами и организаторами соревнований (пункт 7.12 технического регламента), поэтому удивительно, что именно после 19-го тура мы вновь возвращаемся к вопросу «информативности картинки для зрителя». «Матч» выполняет взятые технические обязательства на всех стадионах лиги без исключения, устанавливая больше камер, чем того требуют наши договорённости в большинстве матчей. Согласно нашему договору с РПЛ, минимальное количество камер на матч базовой категории — 12. При этом мы предоставляем не менее 13 камер, перекрывая тем самым разницу в документах лиги между производственным договором и техническим регламентом. Кстати, в некоторых зарубежных лигах организаторы сами устанавливают нужные технические камеры и вовсе без привлечения основного вещателя. Также удивительно и то, что зрители на стадионе, комментаторы, за плечами которых сотни и тысячи игр в карьере, тренеры и сами футболисты видят одно (а у них ракурсов гораздо больше, чем даже у VAR-центра), а решения по стадионам объявляют другие. А точно ли дело в доверии к ТВ-картинке?» — написал Тащин в своём телеграм-канале.