Мелкадзе прокомментировал победу «Ахмата» над ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Мелкадзе прокомментировал победу «Ахмата» над ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московский ПФК ЦСКА. Игра завершилась победой грозненцев со счётом 1:0, а сам Мелкадзе получил награду лучшему игроку матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Эмоции положительные, в таких матчах и растёт команда. Благодарен, что мы выдали хороший матч и победили очень сильного соперника. «Ахмат» был близок ко второму мячу. Главное, что не пропустили и отыграли «на ноль». Эта важная победа для нас. Мы можем выиграть у любой команды», — сказал Георгий Мелкадзе в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

