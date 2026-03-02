Спортивный директор «Ахмата» Газзаев: победа над ЦСКА была заслуженной

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подвёл итоги матча 19-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Прошедшая накануне игра завершилась победой грозненской команды со счётом 1:0.

«Ожидался сложный матч. ЦСКА — непростой соперник, один из претендентов на чемпионство. На турнире в Дубае по игре они были одними из лучших, поэтому матч ожидался сложный, что мы и увидели. Как я ранее говорил, тренерский штаб выполнил на сборах всё, что было запланировано. Ожидания были достаточно хорошие. План на игру и готовность команды сработали. Всё сложилось в нашу сторону. Победа была заслуженной», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.