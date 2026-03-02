Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Ахмата» Газзаев: победа над ЦСКА была заслуженной

Спортивный директор «Ахмата» Газзаев: победа над ЦСКА была заслуженной
Комментарии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подвёл итоги матча 19-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Прошедшая накануне игра завершилась победой грозненской команды со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Ожидался сложный матч. ЦСКА — непростой соперник, один из претендентов на чемпионство. На турнире в Дубае по игре они были одними из лучших, поэтому матч ожидался сложный, что мы и увидели. Как я ранее говорил, тренерский штаб выполнил на сборах всё, что было запланировано. Ожидания были достаточно хорошие. План на игру и готовность команды сработали. Всё сложилось в нашу сторону. Победа была заслуженной», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Успех «Ахмата» справедлив». Челестини — о поражении ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android