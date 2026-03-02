Скидки
«Арсенал» хочет приобрести защитника «Интера» стоимостью € 100 млн — Caught Offside

«Арсенал» проявляет серьёзный интерес к центральному защитнику миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Caught Offside.

Руководство английского клуба считает, что тактическая схема главного тренера команды Микеля Артеты во многом соответствует сильным сторонам Бастони. «Интер» готов рассмотреть предложения, начинающиеся с € 90-100 млн. Действующее трудовое соглашение футболиста с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Бастони перебрался в «Интер» в августе 2017 года из «Аталанты» за € 31 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне он отметился двумя голами и шестью результативными передачами в 33 матчах. По данным портала Тransfermarkt рыночная стоимость защитника составляет € 80 млн.

Комментарии
