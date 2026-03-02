Скидки
«Ахмат» во второй раз начал год Лошади с победы над московской командой

«Ахмат» во второй раз начал год Лошади с победы над московской командой
Комментарии

Грозненский «Ахмат» во второй раз начал год Лошади с победы над московской командой благодаря раннему голу. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В марте 2014 года грозненцы обыграли «Спартак» со счётом 1:0, в марте 2026-го одержали победу над ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков по итогам 19 проведённых матчей. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (43).

В следующем матче внутреннего первенства «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 9 марта.

