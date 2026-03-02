«Это Махачкала, детка». Евсеев — о погодных условиях в матче между «Динамо» Мх и «Рубином»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал сложные погодные условия в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Рубином» (2:1).

«В прошлом году в это время была такая же погода – при минус 7-10 «Динамо» играло с «Локомотивом».

Мой коллега-предшественник как говорил? «Это Махачкала, детка». Это Россия: у нас на юге может быть снег, а где-то в Сибири в это же время – плюсовая температура.

Мы в равных условиях. Снег и для нашей команды был неудобен. И мы, и «Рубин» полтора месяца в Турции сборы проводили, и к таким погодным условиям не были готовы ни они, ни мы. Переносить матч? Ну, они в Кубке уже не играют, они могли перенести. А мы играем в Кубке. У них сломаны ведущие игроки – Даку, Иву, Кузяев. Перенесли бы матч – эти футболисты выздоровели бы и играли против нас», — приводит слова Евсеева официальный сайт клуба.

Футболистам пришлось играть в условиях плохой видимости и большого количества снега на поле. По решению главного арбитра Ивана Абросимова матч был сыгран с использованием красных мячей.