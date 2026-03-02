Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это Махачкала, детка». Евсеев — о погодных условиях в матче между «Динамо» Мх и «Рубином»

«Это Махачкала, детка». Евсеев — о погодных условиях в матче между «Динамо» Мх и «Рубином»
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал сложные погодные условия в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25'     1:1 Шабанхаджай – 35'     2:1 Мастури – 90'    

«В прошлом году в это время была такая же погода – при минус 7-10 «Динамо» играло с «Локомотивом».
Мой коллега-предшественник как говорил? «Это Махачкала, детка». Это Россия: у нас на юге может быть снег, а где-то в Сибири в это же время – плюсовая температура.

Мы в равных условиях. Снег и для нашей команды был неудобен. И мы, и «Рубин» полтора месяца в Турции сборы проводили, и к таким погодным условиям не были готовы ни они, ни мы. Переносить матч? Ну, они в Кубке уже не играют, они могли перенести. А мы играем в Кубке. У них сломаны ведущие игроки – Даку, Иву, Кузяев. Перенесли бы матч – эти футболисты выздоровели бы и играли против нас», — приводит слова Евсеева официальный сайт клуба.

Футболистам пришлось играть в условиях плохой видимости и большого количества снега на поле. По решению главного арбитра Ивана Абросимова матч был сыгран с использованием красных мячей.

Материалы по теме
Фото: матч «Динамо» Мх — «Рубин» проходит в заснеженных условиях в последний день зимы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android