Эдуард Мор: перенос матча «Сочи» — «Спартак» повлияет на качество игры

Эдуард Мор: перенос матча «Сочи» — «Спартак» повлияет на качество игры
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 19-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Сочи». Ранее игру перенесли на 2 марта из-за объявления режима беспилотной опасности.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
«Перенос матча «Сочи» — «Спартак» повлияет разве что на качество игры. По результату ничего не скажешь, потому что обе команды в равных условиях. Конечно, качество может пострадать, но не критично. Куда важнее, чтобы в хорошем состоянии было поле, а футболисты могли быстро бегать и мяч быстро ходить. Это играет большую роль, нежели сам перенос. Я сталкивался с таким в своей практике неоднократно — ничего страшного нет. Если брать «Спартак», они должны радоваться, что решили улететь из Дубая в пятницу, а не в субботу. Если бы они там застряли, это уже было бы критично», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
