Спортивный директор «Ахмата» Газзаев: с офсайдными линиями надо что-то делать

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о проблемах с прорисовкой офсайдных линий в матчах Мир РПЛ. Ранее глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что офсайдные линии не соответствуют уровню футбола и РПЛ.

«Китайские офсайдные линии оставляют много вопросов. С президентом лиги мы согласны — надо что-то делать с этими офсайдными линиями. Вопросов по ним очень много. Однако хотелось бы больше о футболе, чем о судействе. Хорошее настроение, 1-й тур после рестарта, победа — хочется о футболе», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.