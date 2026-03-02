Игрок «Урала» Бардачёв: догнать «Факел» трудно — концовка первой части получилась ужасной

Футболист «Урала» Матвей Бардачёв высказался о турнирном положении своей команды в Лиге Pari (Первой лиге). Екатеринбуржцы идут на втором месте в турнирной таблице нынешнего сезона.

— Второе место в Первой лиге — объективный результат?

— Мы растеряли очки, концовка первой части сезона выдалась ужасной. Хочется стереть её из головы и идти дальше.

— «Факел» чуть оторвался, насколько трудно будет его догнать?

— Не «чуть» (смеётся). Догнать «Факел» будет трудно, но надо сделать всё для этого. Ориентиром для нас должен быть именно «Факел», а не «Родина», — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.