«Реал» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Комментарии

Сегодня, 2 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
После 25 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.

В предыдущем туре команда «Реал» на выезде уступил «Осасуне» со счётом 1:2, а «Хетафе» в домашнем матче проиграл «Севилье» (0:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче Ла Лиги, Ямаль оформил хет-трик
