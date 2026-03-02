«Реал» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.

В предыдущем туре команда «Реал» на выезде уступил «Осасуне» со счётом 1:2, а «Хетафе» в домашнем матче проиграл «Севилье» (0:1).