Евсеев: трансферы ради трансферов нам не нужны

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

«Трансферы ради трансферов нам не нужны. Нам нужен игрок, который был бы сильнее наших. Мы не видели таких игроков с учётом возможностей клуба в данный момент. Раскидываться деньгами никто не собирается», — приводит слова Евсеева официальный сайт клуба.

После 19 матчей российского чемпионата махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, у команды в активе 18 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» на выезде встретится с «Крыльями Советов» 8 марта.

