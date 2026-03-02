Абдулкадыров высказался о победе «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА
Защитник «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра завершилась победой грозненцев со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'
— Эмоции положительные, обыграли лидеров. Это моя прошлая команда, чьим воспитанником я являюсь. Сегодня мы проявили характер, этого многого стоит, забили важный гол. Не скажу, что мы удерживали счёт, играли, как нам нужно было, и держали под контролем игру.
— Насколько было волнительно выходить в такой момент против родной команды?
— Даже не волнительно, больше хотелось проявить себя ещё лучше. С большим желанием выходить на поле, — сказал Абдулкадыров в эфире «Матч ТВ».
