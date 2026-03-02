Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдулкадыров высказался о победе «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА

Абдулкадыров высказался о победе «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА
Комментарии

Защитник «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра завершилась победой грозненцев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

— Эмоции положительные, обыграли лидеров. Это моя прошлая команда, чьим воспитанником я являюсь. Сегодня мы проявили характер, этого многого стоит, забили важный гол. Не скажу, что мы удерживали счёт, играли, как нам нужно было, и держали под контролем игру.

— Насколько было волнительно выходить в такой момент против родной команды?
— Даже не волнительно, больше хотелось проявить себя ещё лучше. С большим желанием выходить на поле, — сказал Абдулкадыров в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Мелкадзе прокомментировал победу «Ахмата» над ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android