Абдулкадыров высказался о победе «Ахмата» в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА

Защитник «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра завершилась победой грозненцев со счётом 1:0.

— Эмоции положительные, обыграли лидеров. Это моя прошлая команда, чьим воспитанником я являюсь. Сегодня мы проявили характер, этого многого стоит, забили важный гол. Не скажу, что мы удерживали счёт, играли, как нам нужно было, и держали под контролем игру.

— Насколько было волнительно выходить в такой момент против родной команды?

— Даже не волнительно, больше хотелось проявить себя ещё лучше. С большим желанием выходить на поле, — сказал Абдулкадыров в эфире «Матч ТВ».