«Моё сердце чуть не остановилось». Артета оценил игру Давида Райи в матче с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре голкипера команды Давида Райи в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

«Райя — вратарь, который умеет сохранять концентрацию и решать исход футбольного матча, когда это необходимо, потому что иногда он вообще не участвует в игре, а потом в моменте нужно быть готовым, и это очень, очень сложно сделать.

Сейв, который он совершил в последнем эпизоде… это был кросс, а не удар, но он в итоге сделал невероятное.

Я выбрал правильный ракурс при просмотре эпизода. Моё сердце чуть не остановилось, но рука Давида оказалась в нужном положении и спасла ситуацию», — приводит слова Артеты Daily Mail.

«Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» 4 марта.