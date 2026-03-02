«Тяжело было освоить». Игрок «Урала» Бардачёв — о тренировках Семака в «Зените»

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», рассказал о тренировках под руководством главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

— Как тебе тренировочный процесс Семака? Что интересного для себя подметил?

— До этого я никогда не был во взрослой команде, и там всё было по-другому. Если в молодёжке вы постоянно рубитесь, играете в футбол, идёте в стыки — на тренировках взрослой команды вы готовитесь к матчу. Иногда даже было скучновато на теориях, моделировании. В молодёжке этого почти не было, на каждой тренировке мы играли в футбол. Тяжело было это освоить, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.