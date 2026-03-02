Скидки
Денис Адамов высказался о молодом вратаре «Зенита» Москвичёве

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о молодом вратаре сине-бело-голубых Богдане Москвичёве.

«Богдан — молодец, знаю его уже давно. Года два назад были с ним вместе на сборах. Парень молодой, перспективный. Единственный момент — тяжёлая травма, которая у него была. После неё Богдану немножко тяжеловато. Но всё в его руках. Будем вместе трудиться на благо команды», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 19 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

